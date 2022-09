Affaire Paul Pogba : Son frère Mathias "sous influence" dans les vidéos et victime lui aussi ? Nouvelles révélations...

Depuis le 29 août dernier, la vie de ​​Paul Pogba et de sa famille a pris un tournant pour le moins sinistre. Pourtant, l'été avait plutôt bien commencé pour le footballeur de 29 ans, parti de Manchester United en Angleterre pour rejoindre la Juventus Turin en Italie. Un retour aux sources pour la star des Bleus, qui espérait se relancer à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, mais rien ne se passe comme prévu... Fin août donc, son frère Mathias a publié une vidéo sur les réseaux sociaux qui a fait beaucoup de bruit. Il annonce qu'il va prochainement faire de lourdes révélations sur son frère, provoquant une véritable bombe médiatique.

Depuis, de nombreuses informations sont sorties et Paul Pogba a affirmé aux enquêteurs être la victime dans cette affaire. Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour "extorsion en bande organisée et tentative" de la part de la justice française et même la mère de deux frères, Yeo Moriba a été interrogée. Lundi 5 septembre, dans l'émission Touche pas à mon poste, Gilles Verdez a donné de nouvelles informations sur l'enquête qui est en cours. "Il y a deux juges d'instructions qui ont été nommés vendredi et qui avancent à grands pas et Paul Pogba a été entendu pour la deuxième fois", commence le journaliste.

Ils lui auraient dit : 'Tu vas récupérer l'argent maintenant'

Il indique ensuite une information sortie hier par Franceinfo selon laquelle la mère de Paul Pogba aurait été menacée par plusieurs hommes et qu'il s'agirait des mêmes individus qui ont menacé le footballeur de la Juventus. Gilles Verdez évoque ensuite le cas de Mathias Pogba, à l'origine de l'affaire. "Le frère, lorsqu'il a fait ses vidéos, était peut-être sous influence. Lui-même aurait été incité, obligé, par des gens qui veulent récupérer de l'argent auprès de son frère, obligé de parler. Ils lui auraient dit : 'Tu vas récupérer l'argent maintenant'", informe le chroniqueur de TPMP (la séquence est à retrouver dans le diaporama).

Gilles Verdez indique ensuite que Mathias Pogba aurait donc également été victime de racket, tout comme son frère. "C'est toute la famille Pogba qui serait menacée par des gens qui réclameraient 13 millions d'euros", conclut-il.