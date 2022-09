Guerre entre les frères Pogba : la mère du joueur menacée, nouvelles grosses révélations de Paul Pogba

Chaque jour apporte son lot de nouvelles informations plus étonnantes les unes que les autres dans l'affaire qui oppose la star de l'équipe de France, Paul Pogba et son grand-frère Mathias. Ce dernier a publié une vidéo sur les réseaux sociaux il y a un peu plus d'une semaine pour indiquer qu'il allait faire des révélations concernant le joueur de 29 ans, qui vient de signer à la Juventus Turin, en Italie. Une vidéo qui a créé un énorme buzz et dans les jours qui ont suivi, on a appris que le mari de Maria Zulay serait la victime dans cette affaire. Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour "extorsion en bande organisée et tentative" de la part de la justice française.

Une affaire qui implique véritablement toute la famille Pogba, puisqu'outre son grand-frère Mathias, leur mère est également impliquée. Yeo Moriba a été interrogée par les enquêteurs et elle aurait témoigné en faveur de Paul Pogba, confirmant ses dires, mais ce n'est pas tout. D'après les informations de Franceinfo, cette dernière a également subi des pressions à son domicile au cours de l'été. Dans l'audition du joueur, à laquelle a pu avoir accès le média, il indique que plusieurs inconnus se seraient rendus devant son appartement en juillet dernier. Lorsqu'elle leur ouvre la porte, les personnes lui auraient dit avoir protégé Paul pendant plusieurs années "contre des personnes qui lui voulaient du mal".

Paul Pogba avoue avoir eu recours à un marabout

Les individus réclament alors la somme de 13 millions d'euros au footballeur, sans quoi ils diffuseront un enregistrement prouvant qu'il a payé un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Concernant cette histoire de marabout, qui a fait grand bruit depuis le début de l'affaire, toujours d'après les informations de Franceinfo, Paul Pogba a bien reconnu avoir fait appel à l'un d'entre eux, mais pas pour ensorceler le joueur du Paris Saint-Germain. D'après les dires du grand copain d'Antoine Griezmann, il aurait versé de l'argent à un marabout pour une association humanitaire.

De nouvelles révélations troublantes concernant Paul Pogba et sa famille, dans une affaire qui n'a certainement pas fini de nous surprendre.