Guerre entre les frères Pogba : leur mère a clairement choisi son camp

C'est une affaire de plus qui touche l'une des stars de l'équipe de France et ça commence à faire beaucoup. Il y a plusieurs années, Franck Ribéry et Karim Benzema ont été mouillés dans l'affaire impliquant Zahia, puis l'attaquant du Real Madrid s'est retrouvé au coeur du scandale de la sextape impliquant Mathieu Valbuena. Alors que l'on pensait être tranquille à l'approche de la Coupe du monde, une nouvelle histoire très médiatique a éclaté le 29 août dernier lorsque Mathias Pogba, le frère de la star des Bleus Paul Pogba s'est exprimé sur les réseaux sociaux.

Un message très étrange dans lequel il annonce qu'il va bientôt faire des révélations explosives concernant son frère, ainsi que Kylian Mbappé. Une vidéo qui a créé un buzz énorme un peu partout sur la planète et qui a été l'élément déclencheur de l'affaire. Depuis, Paul Pogba a affirmé être la victime dans cette histoire et une enquête a été ouverte pour "extorsion en bande organisée et tentative" de la part de la justice française. Le joueur de la Juventus Turin assure qu'il a été obligé de verser 100 000 euros à ses maîtres-chanteurs, qui lui réclamaient à l'origine 13 millions d'euros. Les suspects mis en cause par le grand copain d'Antoine Griezmann seraient un groupe de "cinq à dix personnes originaires de Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis", d'après les informations du Parisien.

Yeo Moriba choisit de soutenir son plus jeune fils

Le journal indique également que les enquêteurs français ont commencé à interroger plusieurs personnes dans l'entourage de Paul Pogba, dont sa mère, Yeo Moriba, qui est également la maman de Mathias, son frère qui l'accuse. D'après les informations de nos confrères, la mère des deux footballeurs auraient témoigné en faveur de Paul Pogba, confirmant ses dires et allant donc à l'encontre de son autre fils, Mathias. En plus de la mère des deux protagonistes de cette affaire, les enquêteurs auraient également interrogé un membre du staff de l'équipe de France, au courant de l'histoire au début de l'été et qui a conseillé au milieu de terrain de 29 ans d'alerter les autorités italiennes.