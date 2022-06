Affaire de la sextape : Mathieu Valbuena, pas tendre avec Karim Benzema, parle pour la première fois

C'est une affaire qui a poursuivi Mathieu Valbuena pendant une bonne partie de sa carrière et finalement, après 7 ans de procédure, il voit enfin le bout du tunnel. Pendant plusieurs années, le footballeur passé par l'Olympique de Marseille a vécu des moments difficiles à cause d'une prétendue sextape le montrant en pleins ébats et détenue par plusieurs hommes qui ont tenté de le faire chanter. Karim Benzema, coéquipier du joueur en équipe de France, aurait joué un rôle d'intermédiaire entre les malfaiteurs et lui et après plusieurs années de procédure, le madrilène a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende.

Alors que beaucoup s'attendaient à ce que Karim Benzema fasse appel de cette sanction, l'attaquant revenu chez les Bleus l'an dernier a décidé d'en rester là, clôturant du même coup une affaire longue de 7 ans. Après la fin de cette histoire rocambolesque, Mathieu Valbuena a décidé de s'exprimer pour la première fois publiquement dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. "C'est enfin un chapitre qui se finit. J'étais fatigué de tout cela et j'en ai beaucoup souffert. Pour moi cela a duré beaucoup trop d'années mais c'est la justice", a-t-il déclaré.

Après, chacun pourra penser ce qu'il a envie de penser, pour moi le plus important c'est de pouvoir passer à autre chose

Très touché par la médiatisation énorme de cette affaire, Mathieu Valbuena estime qu'il a été "beaucoup pénalisé d'un point de vue sportif" après la sortie de cette histoire, mais il estime néanmoins qu'il est temps pour lui de "tourner la page". Quant au fait que Karim Benzema ait renoncé à faire appel, le joueur, qui évolue en Grèce désormais, a un avis bien tranché sur la question. "Le fait de renoncer à cet appel, ça veut dire pas mal de choses. Après, chacun pourra penser ce qu'il a envie de penser, pour moi le plus important c'est de pouvoir passer à autre chose", estime le footballeur.

S'il a eu beaucoup d'amertume suite à cette histoire, Mathieu Valbuena semble aujourd'hui plus apaisé et assure qu'il n'est plus "en colère" et va même jusqu'à plaider pour que Karim Benzema soit le prochain récipiendaire du Ballon d'Or. "Il y a parler objectivement sur un plan sportif, et parler sur quelque chose qui s'est passé extra-football", conclut-il.