Mathieu Valbuena réagit après la lourde peine contre Karim Benzema et les autres accusés

Ce mercredi 24 novembre était censé mettre enfin un terme à plus de six ans d'une affaire qui a ébranlé le football français comme rarement. Depuis le début de l'affaire en 2015 plus de six ans se sont écoulés avant d'avoir enfin le jugement du tribunal judiciaire de Versailles. Condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende, Karim Benzema a été reconnu coupable de tentative de chantage. Une décision totalement contraire aux demandes de ses avocats qui avaient plaidé la relaxe.

S'ils n'ont pas mis longtemps a indiquer que l'attaquant de 33 ans allait faire appel de cette décision, le camp d'en face a également réagi à ce verdict. Didier Domat, l'un des avocats de Mathieu Valbuena a tenu à indiquer que son client est satisfait par la décision du tribunal. "Mathieu Valbuena est soulagé du terme de cette procédure car ces dernières années ont été assez éprouvantes", a-t-il déclaré peu de temps après l'annonce du délibéré, ajoutant que le camp du joueur de 37 ans est satisfait "que sa qualité de victime soit reconnue, tant lors des débats qu'à travers la décision du tribunal".

"Il n'est plus en équipe de France alors qu'il était toujours présent et c'est la conséquence directe de cette affaire

Si la décision du tribunal est en sa faveur, l'ancien coéquipier de Pogba et Varane avec les Bleus n'en reste pas moins amère face au déroulement de cette affaire. "Il a subi des préjudices sportifs absolument pas réparables, il a surmonté cette épreuve avec courage et discrétion, et honnêteté", précise Me Didier Domat. Parmi les préjudices cités par l'avocat du footballeur, il y en a un qui l'a marqué plus que les autres. "Il n'est plus en équipe de France alors qu'il était toujours présent et c'est la conséquence directe de cette affaire, quoique en disent Didier Deschamps et la Fédération. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce point-là", affirme l'avocat.

Visiblement satisfait devant la décision du tribunal, l'avocat de Mathieu Valbuena conclut en estimant qu'il s'agit d'un "jugement cohérent".