Serge Aurier en deuil : "Mon frère avait prévu de se marier à la fin de l'année"

Serge Aurier a enfin pris la parole, sans rancoeur et dans le calme.

Arrivé à Toulouse le 16 juillet 2020, trois jours après le meurtre de Christopher, le footballeur ivoirien de 27 ans qui joue à Tottenham, en Angleterre, a révélé comment il avait appris la mort tragique de son petit frère âgé de 26 ans. "Il était 7h. J'étais couché chez moi quand un ami m'a envoyé l'image d'un tweet. J'ai demandé s'il était avec sa copine. Mais il était venu à la maison et ressorti. J'ai dû l'annoncer rapidement à ma mère et anticiper. Je suis resté toute la journée dans mon lit sans bouger. Ça a été une journée difficile", a confié l'ancien joueur du PSG au cours d'une interview accordée à La Dépêche.

Si l'on sait à présent que Christopher a été tué pour une jalousie amoureuse, et que son meurtrier présumé, un homme de 27 ans, a été écroué et mis en examen, Serge Aurier a livré ses connaissances sur l'affaire : "J'ai rencontré un des amis qui étaient avec lui. C'est une histoire de fille. Il parlait avec une ex d'il y a bien longtemps. Son nouveau copain voulait qu'il arrête. Christopher ne lui répondait pas. Il l'ignorait. Il est parti acheter à manger. Il est revenu et il lui a tiré dessus. Son ami est un brave. C'est difficile d'être avec quelqu'un et de le voir mort la seconde d'après. Je lui ai dit de ne pas s'en vouloir. C'était son jour..." Malgré la douleur d'avoir perdu un membre de sa famille, le coéquipier d'Hugo Lloris ne veut pas succomber à la colère : "Aujourd'hui, il faut apaiser les choses. Je n'ai pas de sentiment de haine ou de vengeance. J'évolue dans un métier où il faut être calme. Je suis calme. J'ai confiance en la justice. Je suis attristé, je suis dans le regret. Je continue à pleurer la mort de mon frère."

Tout comme son petit frère décédé, Serge Aurier est très croyant. "Il était très religieux. Il avait prévu de se marier à la fin de l'année. C'est encore un projet inachevé", a-t-il déclaré à La Dépêche.

Le footballeur se souvient de son frère cadet comme de son meilleur supporter : "On n'était pas toujours d'accord sur beaucoup de choses. Il m'envoyait beaucoup de messages dans les bons comme dans les mauvais moments. À chaque match, il m'envoyait des messages."

Pour rendre hommage à Christopher Aurier, une marche blanche sera organisée dans l'après-midi du samedi 18 juillet à Toulouse, en présence de son grand frère. Elle partira depuis la station de métro Jean-Jaurès à 14h.