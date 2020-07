Serge Aurier : Son frère Christophe (26 ans) tué par balles sur la voie publique

Le footballeur Serge Aurier (27 ans) doit faire face à une épreuve terrible : celle de la mort de son petit frère, Christophe. Son cadet a été tué par balles le lundi 13 juillet 2020 à Toulouse. Les faits auraient eu lieu à l'aube, à 5h du matin, "sur la voie publique", comme le rapporte Aziz Zemouri, journaliste au Point.

Europe 1 rapporte également que la fusillade a eu lieu dans un établissement de nuit situé en périphérie de Toulouse. Des riverains auraient appelé la police après avoir découvert la victime blessée, au sol. L'auteur du meurtre serait toujours en fuite. Un décès tristement confirmé auprès de l'AFP. L'agence, qui cite des sources policières, explique que Christophe Aurier a été touché à l'abdomen, puis transporté au CHU de Toulouse, où il a perdu la vie. Le service régional de police judiciaire (SRPJ) de Toulouse a été chargé de l'enquête.

Lui aussi passionné de football, Christophe, un jeune homme de seulement 26 ans, jouait au niveau amateur. Il était licencié au Toulouse Rodéo (5e division). Comme son frère, il avait aussi été formé au RC Lens.

Christophe Aurier était très proche de son aîné, malgré son déménagement au Royaume-Uni pour jouer en Premiere League à Tottenham. "On a à peu près le même caractère. On est posés, on aime rigoler, chambrer. On a beaucoup de fierté. Je suis tombé sur les mauvaises personnes la plupart du temps. J'étais mal conseillé. Pas mon frère. Après, je ne vous cache pas que j'étais jeune, je faisais des bêtises et c'est ça qui m'a ralenti. Je n'étais pas sérieux", avait-il expliqué à So Foot en février 2017.

Pour l'heure, le footballeur international ivoirien et qui évolue au poste de défenseur à Tottenham Hotspur n'a pas encore réagi à cette perte tragique.