Aaron Carter : Sa copine lui annonce sa grossesse et finit en garde à vue

Aaron Carter est un être bien singulier. À peine quelques jours après s'être fait tatouer le prénom de sa copine sur le visage, le chanteur américain viendrait juste de se séparer d'elle. D'après les informations de TMZ.com, la jeune Melanie Martin serait actuellement en garde à vue à cause d'une bagarre survenue au domicile d'Aaron.

Les forces de l'ordre ont été appelées aux alentours de 23h dans la nuit de samedi à dimanche, pour violences conjugales. Le ton serait rapidement monté entre le frère de Nick Carter des Backstreet Boys et Melanie Martin, qui en seraient venus aux mains. D'après la police et comme on peut le voir sur des photos publiées par TMZ.com, on voit que l'artiste de 32 ans a plusieurs griffures sur les bras. La jeune femme serait toujours au poste, libérable contre une caution de 50 000 dollars. Aaron Carter et Melanie Martin étaient ensemble depuis deux mois avant que leur bagarre n'éclate.

Mais l'histoire est bien plus complexe. D'après Aaron Carter, Melanie lui aurait révélé sa grossesse samedi juste avant qu'ils ne se disputent violemment. D'après lui, elle ment sur cette grossesse et il n'y aurait aucune chance pour qu'ils se remettent ensemble.

TMZ.com dévoile au passage une vidéo d'Aaron Carter, discutant avec un ami hors champ. "Il y a deux jours, tu me disais que tu voulais avoir un bébé avec elle", dit ce dernier. "Ouais, apparemment, elle est enceinte maintenant. C'est ce qu'elle assure. Elle me l'a dit hier soir juste avant de se faire arrêter. Je pense qu'elle ment. (...) Je suis sous le choc, j'ai fait tout ce que j'ai pu", explique Aaron Carter, qui conseille à sa désormais ex-copine d'apprendre à "traiter les hommes correctement" et de "consulter un spécialiste".

Depuis, Aarton Carter (32 ans) a écrit qu'il était célibataire dans sa bio Instagram, tout en supprimant soigneusement chaque photo prise avec la jeune femme. Il ne lui reste plus qu'à effacer également cet énorme tatouage qu'il arbore au-dessus du sourcil droit : "Melanie", le doux prénom de son ex.