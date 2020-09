Adele clashée pour une photo indélicate : Naomi Campbell la défend

La dernière photo d'Adele divise. D'une part, on a tous ces mèmes hilarants remixant la musique d'Adele avec du reggae. De l'autre, sa tenue jamaïcaine et les tresses africaines qu'elle porte sur sa dernière photo Instagram ont soulevé une vive polémique. Des milliers de personnes ont estimé que la chanteuse était coupable d'appropriation culturelle, quand bien même elle essayait de rendre hommage au carnaval de Notting Hill, annulé cette année à cause du coronavirus.

Des internautes avaient alors massivement pris la défende d'Adele, dont quelques-uns de ses célèbres amis. À commencer par Naomi Campbell - dont la mère est née en Jamaïque - qui a commenté un emoji coeur et un drapeau de la Jamaïque sous sa publication. La star d'Avengers: Endgame, Zoe Saldana, lui a également adressé son soutien en commentant : "On dirait que tu es chez toi meuf !" Tessa Thompson (Dear White People), le DJ jamaïcain Popcaan, la comédienne Chelsea Handler et bien d'autres lui ont témoigné leur soutien.

Sur cette photo publiée le 30 août 2020, Adele essayait de rendre hommage au festival britannique, qui célèbre chaque année la culture noire et la culture des Caraïbes, auxquelles la chanteuse n'appartient pas. Elle posait dans le jardin de son immense maison californienne, en bikini aux couleurs du drapeau de la Jamaïque et avec des bantu knots, une coiffure traditionnelle africaine.

"Ceci est complètement inutile. Arrêtez de vous approprier la culture noire. Les bantu knots ne sont pas pour vous. Point", "S'il vous plaît, les Blancs, soyez vous-mêmes et arrêtez pour de bon avec l'appropriation culturelle. Adele, les bantu knots n'étaient pas nécessaires. Le bikini au drapeau de la Jamaïque non plus...", pouvait-on lire dans les commentaires.