Adele toujours plus amincie : chemise moulante et déboutonnée pour afficher sa silhouette

Adele a perdu près de 45 kilos en un peu plus d'un an ! La jolie blonde de 32 ans enfile désormais des vêtements près du corps, comme cette chemise en velours ou un body de la marque Marine Serre, et s'affiche même en bikini aux couleurs du drapeau jamaïcain.

Cette perte de poids, Adele la doit en partie à ses coachs sportifs, Joe Wicks et Dalton Wong. "J'avais l'habitude de pleurer, mais maintenant je transpire", avait-elle confié en octobre dernier. En plus de sa pratique du sport et du pilates, Adele a diminué sa consommation de sucre et suit le régime Sirtfood, à base de plantes.

Sa nouvelle vie plus équilibrée l'a aidée à tourner la page de son divorce avec Simon Konecki, confirmé au printemps 2019 après sept ans de vie commune.