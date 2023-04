Adil Rami en couple avec Léna : fiasco pour la belle brune au Vélodrome pour le match de son homme

C'est un match toujours très spécial pour Adil Rami tant il a été marqué par son passage à l'Olympique de Marseille. Passé par de nombreux clubs, le footballeur de 37 ans est resté seulement 2 saisons dans la cité phocéenne, mais cela coïncide avec son titre de champion du monde avec l'équipe de France. Certainement la plus belle période de la carrière du défenseur, qui a démarré sa carrière professionnelle à Fréjus (Var) et qui porte les couleurs olympiennes dans son coeur. Passé par la Turquie, la Russie ou encore le Portugal, l'ex de Pamela Anderson est revenu à l'été 2021 en France, du côté de Troyes (Aube) où il évolue depuis deux saisons.

Si la saison dernière s'est bien déroulée pour le club troyen, cette année est très compliquée. 18ème de Ligue 1, le club d'Adil Rami est plus que jamais concerné par la descente en deuxième division. Pour s'en sortir, les joueurs de l'ESTAC se déplaçaient ce 16 avril du côté de Marseille, l'une des meilleures équipes du championnat et malheureusement, l'exploit n'a pas eu lieu. Une cuisante défaite 3 buts à 1 pour le club de l'Aube, qui a pourtant pu compter sur le soutien de Léna Guillou, présente dans les tribunes du stade pour soutenir son chéri. Pourtant, l'influenceuse au plus de 530 000 abonnés a failli arriver en retard au stade, comme elle l'a montré dans sa story (dont les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama).

Alors, j'avais jamais vu le Vélodrome, incroyable les amis

"Ça fait 4 heures que je suis dans le Uber et 1 heure qu'on tourne parce qu'il rate toutes les sorties... Je suis à 2 doigts de prendre le volant...", raconte Léna exaspérée avant la rencontre. Finalement arrivée à temps, la compagne d'Adil Rami a été bluffée par le stade de l'OM. "Alors, j'avais jamais vu le Vélodrome, incroyable les amis", explique-t-elle, avant d'assister à la défaite de son homme et à voir les photos qu'elle a partagé, chaque but a été une petite souffrance pour le belle brune, venue au stade avec une amie à elle.

Malgré le résultat très loin des attentes d'Adil Rami et Léna Guillou, les amoureux ont pu se retrouver ce lundi 17 avril pour passer la journée ensemble, comme l'influenceuse l'a montré dans sa story.