Adil Rami et Léna Guillou à nouveau en couple mais... L'influenceuse fait une grosse révélation sur leur relation

Si certains signes laissaient penser qu'Adil Rami et Léna Guillou étaient de nouveau ensemble, les deux tourtereaux ont attendu un évènement bien particulier pour l'annoncer officiellement, l'anniversaire des 31 ans de la belle brune. Le footballeur de 37 ans a partagé plusieurs photos avec sa belle pour faire comprendre à leurs fans qu'ils sont de nouveau ensemble. Pourtant, les choses semblaient bel et bien terminées entre eux lorsque le 1er septembre 2022, le champion du monde faisait une annonce surprenante sur Instagram. "Bonjour les amis... Je ne lui souhaite aucun mal , bien au contraire... Mais j'ai besoin d'être à fond dans mes objectifs et j'ai surtout besoin de mon énergie pour soutenir ma famille. Je n'épiloguerai pas sur le sujet... J'espère vraiment qu'elle trouvera son chacun", écrivait-il.

Même son de cloche du côté de Léna Guillou, qui n'avait pas eu de mots durs pour son ex au moment d'évoquer leur rupture en septembre dernier. "Les amis, je ne souhaite pas m'exprimer plus que ça, mais effectivement, ma relation avec Adil est terminée. Je lui souhaite d'atteindre ses objectifs et la sérénité. (...) Quant à moi, j'avance. Même les meilleurs films ont un générique de fin", indiquait l'influenceuse aux 535 000 abonnés sur Instagram. Pourtant, plusieurs mois après, les deux célébrités sont de nouveau ensemble et tout semble aller pour le mieux.

Adil et Léna ne vivent pas ensemble

Quelques jours après l'officialisation de leur relation, Léna dévoilait d'ailleurs ses petits conseils de couple à ses abonnés pour continuer à garder du désir pour l'autre. Sa relation avec Adil Rami fonctionne à nouveau très bien, mais il semble qu'il y ait un petit changement par rapport à avant, comme elle vient de l'indiquer dans sa story. En reprenant une photo d'un appel vidéo entre eux, partagée par le footballeur (et qui est à retrouver dans le diaporama), elle met le hashtag "relation à distance".

Les amoureux ne vivent donc pas ensemble actuellement et ils doivent donc en passer par de fréquents appels en vidéo pour se parler, ce qui ne facilite pas les choses pour l'influenceuse. Qualifiée "d'estomac sur pattes" par son chéri puisqu'elle est en train de manger durant l'appel, elle se justifie : "C'est l'effet FaceTime ça ! À chaque fois que je suis en FaceTime, je me réfugie dans la cuisine et je commence à grignoter et me faire n'importe quoi à manger."