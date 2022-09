"J'avance..." : Léna Guillou réagit avec émotion après sa rupture avec Adil Rami

C'est une annonce qui est arrivée sans prévenir tant le couple semblait aller pour le mieux ces derniers temps et pourtant hier matin, Adil Rami a annoncé que l'histoire d'amour qu'il vit depuis plusieurs mois avec Léna Guillou était terminée. Une annonce choc pour les fans des deux stars qui n'arrêtaient pas de faire parler d'eux depuis l'officialisation de leur relation en février dernier. "Bonjour les amis... Je ne lui souhaite aucun mal , bien au contraire... Mais j'ai besoin d'être à fond dans mes objectifs et j'ai surtout besoin de mon énergie pour soutenir ma famille. Je n'épiloguerai pas sur le sujet.. J'espère vraiment qu'elle trouvera son chacun", écrivait le footballeur de 36 ans.

Une annonce qui peut surprendre puisque la belle brune de 30 ans semblait totalement in love du champion du monde. On ne compte plus les fois où les deux exs se sont faits des blagues par réseaux sociaux interposés, pour le plus grand plaisir des internautes. Si Adil Rami a été le premier à officialiser leur rupture, Léna Guillou n'aura pas mis longtemps à réagir. Comme pour le footballeur, elle l'a fait via son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 560 000 abonnés. Contrairement au coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France, elle ne l'a pas fait dans une publication, mais simplement dans sa story, en publiant une belle photo d'elle à la plage.

"Les amis, je ne souhaite pas m'exprimer plus que ça, mais effectivement, ma relation avec Adil est terminée. Je lui souhaite d'atteindre ses objectifs et la sérénité", écrit Léna Guillou dans son message, actant la fin de son histoire, qui s'est visiblement terminée en plutôt bons termes. Après avoir eu un mot pour Adil Rami, elle conclut son message en parlant d'elle. "Quant à moi, j'avance. Même les meilleurs films ont un générique de fin", conclut celle qui s'est fait connaître en participant aux Marseillais à Dubaï.

Adil Rami et Léna Guillou s'est donc bel et bien fini et les deux se sont désormais exprimés, mais l'on en saura pas beaucoup plus sur les raisons qui les ont poussés à se séparer.