Adil Rami et Léna Guillou, c'est fini ! Le footballeur explique ce qui l'a poussé à rompre

C'est une annonce que personne n'a vu venir et pourtant, Adil Rami et Léna Guillou, c'est déjà de l'histoire ancienne. Les deux célébrités avaient créé l'évènement le 21 février 2022 en annonçant officiellement leur amour. Une histoire qui avait commencé sur les chapeaux de roue tant les deux tourtereaux semblaient fusionnels. Entre blagues potaches et interviews véritées sur leur couple, le footballeur champion du monde en 2018 et celle que l'on a découvert grâce à sa participation à des émission de télé-réalité sont vite devenus très populaires.

Malheureusement, cette belle romance n'aura été l'histoire que de quelques mois puisque sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 985 000 abonnés, Adil Rami vient tout juste d'annoncer sa rupture avec la belle Léna. Sur une publication où on le voit, probablement assis dans un bus avec son équipe de Troyes, casquette vissée sur le crâne, le footballeur de 36 ans vient d'officialiser leur séparation. "Bonjour les amis... Je ne lui souhaite aucun mal , bien au contraire...", lance-t-il de manière assez étrange, avant d'en dire un peu plus sur les éléments qui ont motivé son choix : "Mais j'ai besoin d'être à fond dans mes objectifs et j'ai surtout besoin de mon énergie pour soutenir ma famille."

J'espère vraiment qu'elle trouvera son chacun

Une nouvelle qui risque d'attrister les fans des deux stars, mais à entendre Adil Rami, il ne compte pas en dire plus. "Je n'épiloguerai pas sur le sujet...", indique l'ex de Pamela Anderson. Malgré cette séparation assez brutale et que personne n'avait vu venir tant ils semblaient complices il y a encore quelques semaines, la relation semble toujours bonne entre eux. "J'espère vraiment qu'elle trouvera son chacun", assure le sportif, avant de conclure son message : "Pour ma part je sais ce que je veux et ce dont j'ai besoin... Je sais dire stop et ne pas oublier mes objectifs.. Bonne continuation à Léna en lui souhaitant ce qu'elle mérite. Bisous tout le monde."