Diaporama : Adil Rami et Léna Guillou, c'est fini ! Le footballeur explique ce qui l'a poussé à rompre

Adil Rami, Patrick Mouratoglou et Léna Guillou - 8 ème gala étoilé Patrick Mouratoglou au profit de la Fondation Champ'seed à la Mouratoglou Academy à Sophia-Antipolis le 19 juin 2022. P.Mouratoglou, fondateur de la Mouratoglou Academy & Resort, a organisé son 8e gala étoilé au profit de la Fondation Champ'seed. Avec plus d'action, de divertissement et de glamour que jamais, P.Mouratoglou, coach de la double championne du Grand Chelem S.Halep et qui a entraîné pendant 10 ans la légende du tennis S.Williams, a commencé la soirée en saluant 250 invités venus du monde entier et en prononçant un discours émouvant sur l'avenir du tennis et le travail vital de la Fondation. Des personnalités du monde du sport, du cinéma, de la télévision et de la musique, étaient présents. La chanteuse britannique et gagnante du X-Factor, L.Johnson, a livré une performance impressionnante avec ses succès "It's a Man's World" et "Respect". Suivie d'un DJ set sensationnel du producteur, remixeur et propriétaire de Yellow Productions, B.Sinclar, avec The.Avener. Avec les 500 000 euros collectés lors de cette soirée de charité, la Fondation Champ'seed s'efforce d'aider les talents prometteurs qui n'ont pas les ressources financières nécessaires pour atteindre le plus haut niveau international. L'ensemble des recettes de l'événement, y compris la vente aux enchères en direct, sera redistribué à la Fondation. Depuis son inauguration en 2014, la Fondation Champ'seed a déjà récolté près de 4 millions d'euros et devient un facteur de soutien essentiel au développement optimal de plusieurs athlètes. Parmi les anciens de la Fondation figurent le vainqueur du Monte-Carlo Masters et numéro 5 mondial S.Tsitsipas, la finaliste de Roland-Garros C.Gauff et la sensation H.Rune. © Mouratoglou Gala via Bestimage