"Quand il y a une baisse de désir" : De nouveau avec Adil Rami, Léna dévoile ses astuces pour faire durer son couple

C'est une annonce qui a fait beaucoup de bruit et qui est arrivée à point nommé puisque pour l'anniversaire de Léna Guillou, Adil Rami a officialisé leur couple. Ce n'est pas une première puisque les deux tourtereaux ont été ensemble de février à septembre 2022 avant de connaître une rupture. Tout semblait pourtant aller pour le mieux entre eux et ils se montraient même très complices sur les réseaux sociaux, mais le 1er septembre, le footballeur de 37 ans annonçait leur séparation. "​​Bonjour les amis... Je ne lui souhaite aucun mal , bien au contraire... Mais j'ai besoin d'être à fond dans mes objectifs et j'ai surtout besoin de mon énergie pour soutenir ma famille. Je n'épiloguerai pas sur le sujet... J'espère vraiment qu'elle trouvera son chacun", indiquait le champion du monde.

De son côté, la candidate de télé-réalité et influenceuse, qui vient de célébrer ses 31 ans, était à peu près sur la même longueur d'onde. "Les amis, je ne souhaite pas m'exprimer plus que ça, mais effectivement, ma relation avec Adil est terminée. Je lui souhaite d'atteindre ses objectifs et la sérénité. (...) Quant à moi, j'avance. Même les meilleurs films ont un générique de fin", expliquait-elle à l'époque de leur rupture. Mais tout ceci est de l'histoire ancienne donc, puisqu'Adil Rami et Léna Guillou sont de nouveau ensemble et tout semble être redevenu comme avant entre le joueur de Troyes et l'influenceuse aux plus de 530 000 abonnés sur Instagram.

J'imagine un truc que je ferai jamais et ça redonne du peps comme un fantasme quoi

Cette dernière a d'ailleurs organisé une petite session questions/réponses avec sa communauté ce 22 mars et lorsqu'un abonné lui demande si on peut désirer la même personne toute sa vie, Léna Guillou dévoile sa petite astuce (qui est à retrouver dans le diaporama). "Le désir s'entretient chez soi et aussi dans la vision qu'on a de notre partenaire...", explique-t-elle en préambule, avant de poursuivre : "Par exemple, je vous donne un truc que je fais quand il y a une baisse de désir. (...) J'imagine que je rencontre mon copain en soirée, qu'il me drague et qu'on rentre ensemble. En gros, j'imagine un truc que je ferai jamais et ça redonne du peps comme un fantasme quoi."

Un petit conseil séduction de la part de Léna, qui n'avait visiblement pas prévu d'en dire autant. "Ce truc, je l'ai jamais dit à personne donc là je vous fais une fleur de fou !", conclut-elle.