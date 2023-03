Adil Rami et Léna Guillou de nouveau en couple ! Officialisation en photos pour l'anniversaire de l'influenceuse

On a parfois du mal à suivre la vie privée d'Adil Rami, connu pour être un grand blagueur, mais il semble bien que ce coup-ci, le champion du monde est très sérieux. S'il s'est fait plutôt discret ces derniers temps, le footballeur de 37 ans est de nouveau en couple avec Léna Guillou, comme il l'a annoncé sur son compte Instagram ce 21 mars. Une histoire qui s'était pourtant arrêtée le 1er septembre 2022 après plusieurs mois d'une belle relation. "​​Bonjour les amis... Je ne lui souhaite aucun mal , bien au contraire... Mais j'ai besoin d'être à fond dans mes objectifs et j'ai surtout besoin de mon énergie pour soutenir ma famille. Je n'épiloguerai pas sur le sujet... J'espère vraiment qu'elle trouvera son chacun", expliquait le natif de Bastia (Corse) au moment de leur séparation.

Une rupture qui s'était donc plutôt bien passée et Adil Rami semblait vouloir se concentrer sur sa carrière sportive, lui qui vit actuellement ses dernières années au plus haut niveau. Même son de cloche du côté de Léna Guillou, qui n'avait pas eu de mots durs pour son ex au moment d'évoquer leur rupture en septembre dernier. "Les amis, je ne souhaite pas m'exprimer plus que ça, mais effectivement, ma relation avec Adil est terminée. Je lui souhaite d'atteindre ses objectifs et la sérénité. (...) Quant à moi, j'avance. Même les meilleurs films ont un générique de fin", expliquait celle qui s'est fait connaître en participant aux Marseillais à Dubaï.

Une officialisation pour les 31 ans de Léna

Revenu en France du côté de Troyes, l'ex de Pamela Anderson a donc décidé de redonner une chance à leur couple, comme il vient de le montrer aujourd'hui. Sur son compte Instagram, le footballeur au 1 million d'abonnés a choisi l'anniversaire de Léna pour officialiser leur retrouvailles. Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), l'ancien coéquipier de Kylian Mbappé a partagé une belle photo de la belle brune et lui. "Joyeux anniversaire", écrit-il en ajoutant des emojis et un coeur rouge qui ne laisse que peu de place au doute ! Le footballeur publie ensuite une seconde photo de Léna, qui semble énerver de prendre une année de plus. "31 ans, c'est ça ???", ajoute-t-il pour la taquiner.

Une bonne nouvelle pour tous les fans d'Adil Rami et Léna Guillou, certainement ravis de les voir à nouveau en couple !