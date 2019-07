Adriana Karembeu maman comblée : Ce gros changement auquel elle a songé

La vie d'Adriana Karembeu a changé le 17 août 2018. Ce jour-là, son mari Aram Ohanian et elle ont accueilli leur premier enfant. Une petite fille que le couple a prénommée Nina. Interrogée sur sa maternité par nos confrères de Télé Loisirs, la maman de 47 ans a révélé qu'après la naissance de son bébé, elle avait songé à changer radicalement de métier.

"Après mon accouchement, je voulais passer un diplôme de puéricultrice ! M'occuper des enfants, c'est complètement mon truc, je ne voulais pas quitter cet univers. Par exemple, dans l'avion, si je vois une fille qui va changer son bébé dans les toilettes, comme je sais que l'endroit est petit et que c'est compliqué, j'en envie d'aller l'aider (rires)", a confié la coanimatrice des Pouvoirs extraordinaires du corps humain (France 2). Mais Adriana Karembeu aime tellement son travail qu'elle a finalement pris la décision de reprendre le chemin des tournages une fois son congé maternité terminé : "Une fois que j'y suis, j'adore, je vois maintenant mon travail comme un privilège, comme autre chose. J'ai changé, je suis détendue, je ne me prends plus la tête pour des conneries."

La belle blonde a ensuite expliqué que l'arrivée de Nina avait été "un tremblement de terre" et que, depuis, elle avait davantage de joie de vivre. Adriana Karembeu se réveille "le sourire aux lèvres" tous les matins et ne changerait sa vie pour rien au monde. "Quel dommage que je n'ai pas compris ça avant...", regrette-t-elle.

L'arrivée de Nina dans sa vie a été une bénédiction. Adriana Karembeu n'a pas caché avoir fait une fausse couche et eu recours à deux fécondations in vitro (FIV) ratées. Quand son souhait a été exaucé, elle a donc été inondée de bonheur et s'est promis de profiter de chaque instant avec sa fille qui soufflera prochainement sa première bougie.