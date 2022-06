Adrien Quatennens amoureux : qui partage la vie du lieutenant de Jean-Luc Mélenchon ?

Dans la garde rapprochée de Jean-Luc Mélenchon, figure notamment Adrien Quatennens. Considéré comme l'un de ses plus fidèles lieutenants, l'homme politique de 32 ans est toujours sur le qui-vive en matière politique depuis qu'il a démarré sa carrière à seulement 27 ans, élu député dans la première circonscription du Nord. Comme son mentor, il partage une aisance orale très maîtrisée qui lui vaut aussi des critiques, celle de répéter trop respectueusement la parole du patron de La France insoumise. Mais il n'y a pas que la politique dans la vie d'Adrien Quatennens, candidat pour la 1re circonscription du Nord avec la Nupes qui vient d'être réélu avec 65,24 % des suffrages exprimés, contre la candidate du MoDem investie par Ensemble !, Vanessa Duhamel (34,76 %).

En interview pour le magazine Society en 2017, Adrien Quatennens s'était laissé aller à quelques confidences sur son intimité. Au détour d'une phrase sur son parcours et notamment le fait qu'il ait laissé tomber sa carrière après un BTS de management des unités commerciales, il déclarait alors : "J'ai recroisé des professeurs un peu déçus, mais dès que j'ai eu l'occasion de travailler pour avoir la vie que je souhaitais avec celle qui est devenue ma femme, je l'ai fait."

Adrien Quatennens est donc un homme marié qui est "tombé amoureux de sa femme très fort". Son épouse doit toutefois le partager avec Jean-Luc Mélenchon, pour qui il ne cache pas sa loyauté : "On peut me reprocher plein de choses, notamment le fait d'être un perroquet, mais je n'ai jamais exprimé quelque chose en quoi je ne crois pas. En plus, je vois qu'on souligne souvent l'efficacité de notre duo."

Et il n'y a pas que la politique dans la vie du politique précoce puisqu'il est aussi un batteur chevronné, passionné de la musique d'Hubert-Félix Thiéfaine comme l'un de ses adversaires politiques, Olivier Véran ! "[Il] est aussi un grand fan de Thiéfaine. Alors, une fois, en commission des affaires sociales, avant qu'il soit ministre, on s'est amusés à caler des citations de notre idole dans nos interventions respectives", avait-il confié dans les pages de Paris Match.