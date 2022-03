Olivier Véran coincé par Léa Salamé et prise de bec avec Adrien Quatennens, soirée agitée dans On est en direct

Et, du débat, il y en a eu puisqu'il s'est vivement accroché avec Adrien Quatennens, qui représentait de son côté Jean-Luc Mélenchon, au sujet du dossier explosif McKinsey. Il s'agit d'un cabinet de conseil américain grassement rémunéré par le gouvernement pour fournir expertise, dossiers, recommandations... Le cabinet est soupçonné de n'avoir payé aucun impôt en France. Il était par exemple le cabinet de conseil principal pour la gestion de la crise sanitaire et, comme le souligne Le Parisien, il a "empoché plus de 12 millions d'euros pour ces missions mais n'a déclaré aucun bénéfice en France ces dix dernières années"...