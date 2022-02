Olivier Véran cash sur le pass vaccinal : "4,7 millions de Français pourraient le perdre"

Olivier Véran était l'invité de BFMTV ce 2 février 2022 pour faire un point sur la situation sanitaire. Le ministre de la Santé a répondu aux questions des Françaises et des Français, à l'heure de la levée des restrictions dans le pays.

Parmi les interrogations, se trouve celle du pass vaccinal qui a remplacé le pass sanitaire, prévu pour rester en application jusqu'au 31 juillet 2022, date de fin de l'état d'urgence sanitaire. Le ministre, déjà confronté lui-même à la Covid-19, s'est montré ferme en expliquant qu'une partie de la population pouvait le perdre dans quelques jours : "4,7 millions de Français pourraient perdre le bénéfice de leur passe vaccinal le 15 février."

Toutefois, il précise que 7 millions de Français n'ont pas reçu à ce jour leur dose de rappel, pourquoi alors moins de personnes risquent de perdre leur pass ? Cette différence correspond au nombre de personnes ayant été infectées après leur deuxième dose et n'ayant donc pas besoin de troisième dose, selon les nouvelles règles annoncées. "Au moins un Français sur deux a contracté une forme de Covid depuis le début de la pandémie", précise Olivier Véran. "Une infection = une injection" comme le formule Le Parisien.

Le pass vaccinal pourra toutefois être levé plus tôt, en fonction de la situation sanitaire, comme l'a demandé le Conseil constitutionnel. Dans son communiqué datant du 21 janvier 2022, il est ainsi précisé : "Ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriés aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai, lorsqu'elles ne sont plus nécessaires." Cette date du 31 juillet éloignée permet aux autorités d'avoir le temps de s'organiser face à ce contexte qui possède tant d'inconnus, que ce soit la puissance du variant Omicron, le retour du variant Delta et le spectre d'une quatrième dose. A ce propos, Olivier Véran a déclaré sur BFMTV qu'il était possible qu'une dose de rappel contre le Covid-19 soit nécessaire à l'automne prochain, pouvant par exemple être couplée au vaccin contre la grippe.