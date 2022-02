Diaporama Olivier Véran cash sur le pass vaccinal : "4,7 millions de Français pourraient le perdre"

Le premier ministre Jean Castex et Olivier Véran, ministre de la santé - Le premier ministre et le ministre de la santé dévoilent les nouvelles mesures de restriction contre la Covid-19 le 20 janvier 2022.

Jean Castex, Olivier Veran, et Renzo Sulli ( maire d'Echirolles) - Présentation des projets du programme national de rénovation urbaine (PNRU) par Jean Castex à Echirolles et Grenoble en Isère le 29 janvier 2022.

Le premier ministre Jean Castex et Olivier Véran, ministre de la santé - Le premier ministre et le ministre de la santé dévoilent les nouvelles mesures de restriction contre la Covid-19 le 20 janvier 2022.

10 / 10

Emmanuel Macron, président de la République française, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé et Thomas Fatome, directeur général de l'Assurance Maladie - Dans le cadre de l'accélération de la campagne vaccinale et dans la continuité des annonces faites la semaine dernière à Valenciennes, le président de la République visite à la CPAM de Créteil (94), France, le 29 mars 2021, en présence du ministre des Solidarités et de la Santé.