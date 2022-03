Michou titille Jean-Luc Mélenchon sur ses goûts, le candidat lui répond cash !

Ce dimanche 27 mars, Jean-Luc Mélenchon est en meeting à Marseille. Le candidat de La France Insoumise, qui décolle dans les sondages et veut croire en sa capacité de passer devant Marine Le Pen pour accéder au second tour de la présidentielle, va s'adresser à des milliers de curieux et partisans en réel. Mais, régulièrement, c'est aussi sur les réseaux sociaux qu'il communique avec les Français.

Sur TikTok, Michou a interpellé le candidat de gauche sur ses goûts musicaux ! "Bonjour monsieur Mélenchon, je vois que vous utilisez souvent des sons de Ninho [un jeune rappeur, NDLR] pour vos TikToks. Etes-vous aussi fan de Ninho ?", lui a demandé le jeune homme, ex-candidat de Danse avec les stars. Et, surprise, Jean-Luc Mélenchon a pris la peine de lui répondre directement. "C'est surtout mon équipe qui est fan de ses sons ! Moi je suis plus Pink Floyd mais c'est jamais dans les trends [les tendances qui permettent aux utilisateurs de s'emparer de sons pour faire des vidéos, NDLR]", a-t-il rétorqué. D'ailleurs, le candidat âgé de 70 ans avait eu l'occasion de poster une photo de lui à un concert du groupe, en 2018, à la U Arena.

Un échange qui a amusé Michou, lequel n'a pas résisté à l'envie de le partager à ses millions d'abonnés. Le chéri de la belle Elsa Bois a ainsi posté une capture d'écran sur Twitter et a commenté : "PTDRRRRRRRR on est dans une dimension parallèle c pas possible."