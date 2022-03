Michou en couple avec Elsa Bois : "obligé de faire attention", il révèle les limites qu'ils s'imposent

À l'issue de la 11e saison de Danse avec les stars, diffusée à l'automne 2021 sur TF1, c'est le chanteur Tayc qui a remporté le trophée, avec sa partenaire Fauve Hautot. Bilal Hassani décrochait la deuxième place et Michou, la troisième. Mais le jeune Youtubeur de 20 ans a surtout trouvé l'amour en participant au programme. En effet, durant les trois mois d'exercice, il a eu le temps de craquer pour sa danseuse Elsa Bois. Et depuis l'officialisation de leur couple, ils n'ont plus peur de s'afficher ensemble sur les réseaux sociaux, du moins jusqu'à une certaine mesure. Et pour cause, déjà prêt à exposer toute sa vie à ses millions d'abonnés, Michou ne souhaite en revanche pas que son histoire avec Elsa ne se vive sous les yeux de tous.

"J'avoue que c'est un peu dur, parce que moi, j'ai grandi en transparence, en partageant tout ce qui m'arrive, ma vie, mon chien, mon premier appartement, ma voiture. Sauf qu'avec le temps et la notoriété que j'ai aujourd'hui, je suis obligé de faire attention à ce que je montre", a-t-il expliqué à ce sujet dans 50'Inside samedi 12 mars 2022. Et d'ajouter vouloir se préserver avec Elsa : "On essaye de faire attention. On se montre publiquement à deux mais sur des concepts on va dire. Quand on fait des vidéos ensemble, on sait que c'est filmé, on ne va pas se montrer en train de se faire des câlins, des bisous."

Pour rappel, c'est en janvier dernier que Michou et Elsa ont annoncé être en couple à travers une série de photos sans équivoque où ils échangent un baiser. Une officialisation faite un mois seulement après le début de leur idylle. Celle-ci est née naturellement une fois Danse avec les stars terminée. Car s'il était sûr de ses sentiments durant le tournage, Elsa Bois était quant à elle déjà prise. Et finalement, en pleine compétition, la jolie brune a rompu avec son compagnon. Après quoi, elle a multiplié les "dates" avec Michou comme au cinéma ou chez l'un et l'autre.