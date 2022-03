Fabien Roussel encourage son fils Kevin Oumar qui pratique un sport "flippant" !

Au cours de la campagne présidentielle, qui est dans sa dernière ligne droite puisque le premier tour aura lieu le 10 avril, Fabien Roussel a un peu brisé l'armure. Celui qui était encore assez méconnu des Français a eu l'occasion d'évoquer le couple qu'il forme avec sa compagne Dorothée, le cancer vaincu de sa fille et, désormais, son fils Kevin, combattant de MMA !

Vendredi 25 mars, sur son compte Twitter, Fabien Roussel a donc présenté son fils Kevin Oumar en photo pour une occasion spéciale... "Aujourd'hui mon grand garçon va combattre en MMA à l'UAE Warriors Africa à Abu Dhabi. Vas-y mon grand, t'es le meilleur ! #KevinOumar #Fiertédepapa", a écrit le candidat du PCF. Le soir venu, il a repris la parole pour annoncer une bonne nouvelle : "Voilà, belle victoire au 3ème round ! Bravo ! Merci à tous pour vos messages d'encouragement ! #KevinOumar" Le jeune homme âgé de 28 ans, combattant professionnel de MMA dans la catégorie des mi-lourds, affrontait le Marocain Mohamed Amine. Il a remporté la confrontation, obtenant sa huitième victoire en professionnel.

Sur Instagram, Kevin Oumar - combattant de 93 kilos - a laissé éclater sa joie. "On a fait le taf, victoire par soumission au 3e round après une grosse guerre. Félicitations à mon adversaire @momineofficial, c'était un des combats les plus dur de ma carrière (...) Merci à vous tous qui me soutenez, cette victoire est aussi la vôtre", a-t-il écrit en légende d'une photo du match. "J'ai fait quelques erreurs mais au final tout s'est bien passé, je me suis fait touché un peu mais tout va bien. Maintenant on va bien se reposer, profiter et préparer la suite", a-t-il ajouté.