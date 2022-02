Fabien Roussel dans la tourmente : qui est sa compagne Dorothée ?

Le soutien de sa compagne ne va pas être de trop face aux attaques contre son intégrité de politique. Sur Europe 1, le prétendant à la présidence de la France a assuré avoir les documents prouvant son activité : "Je dis aujourd'hui que j'ai travaillé pendant ces cinq années avec (l'ex-député du Nord) Jean-Jacques Candelier, avec les collègues que j'avais auprès de lui. Jean-Jacques comme eux pourront témoigner du travail que nous avons fait ensemble". Dans un communiqué, Jean-Jacques Candelier s'est dit lundi "surpris et indigné de l'article laissant entendre que Fabien Roussel ne travaillait pas pour (lui)".

Le candidat, qui a affirmé être trop respectueux du travail des journalistes pour le remettre en cause, a précisé qu'il n'avait cependant jamais gagné 3 000 euros par mois comme l'écrit Mediapart : "J'ai commencé à 2 460 nets, j'ai fini à 2 700". "Ils ont enquêté en interrogeant des gens qui sont en guerre contre moi. Je n'ai pas que des amis, c'est normal (...) Mais j'ai des dizaines de personnes qui pourront dire ce que nous avons fait ensemble, les combats que nous avons même gagnés ensemble avec Jean-Jacques Candelier", a-t-il affirmé à la radio. "A un mois et demi du premier tour, un truc qui sort comme ça, je me suis dit, sereinement, c'est le jeu", a encore déclaré Fabien Roussel.