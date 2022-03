Fabien Roussel : Quand le candidat a appris le cancer de sa fille âgée de 9 ans...

Visiblement ému en se souvenant de cette période, ses yeux s'illuminent aussi pour livrer le happy end : "Et je me souviens de sa guérison. Le médecin m'a dit : 'On vient de faire le scanner. Il n'y a plus une seule trace de cellules cancéreuses. Votre fille est guérie.' J'ai pleuré, voilà. Je pourrais encore en pleurer aujourd'hui, tellement c'était beau. Et ma fille est magnifique. C'est la plus belle des filles. Je peux le dire parce que je n'en ai qu'une."

D'après Le Figaro, Fabien Roussel est papa d'une famille recomposée qu'il évoque rarement. Ce gastronome notoire, chantre des "jours heureux" et de la "bonne bouffe" est en couple avec Dorothée, sa bien-aimée avec laquelle il pose parfois pour des clichés débordants de bonheur sur Instagram. Elle est son premier soutien dans cette campagne ardue - il a été accusé par Mediapart d'emploi fictif, lui qui est pour le moment crédité de 5% d'après le baromètre OpinionWay-Kéa Partners pour Les Echos et Radio Classique.