"C'est insupportable" : Yannick Jadot en couple avec Isabelle Saporta, il regrette les conséquences de sa campagne

Représentant du parti Europe Ecologique les Verts pour les présidentielles, Yannick Jadot a la tâche difficile de rassembler un maximum de votants alors que les intentions de vote le crédite pour le moment à 5%. En interview pour le magazine Elle, il met en avant les valeurs féministes qui sont marquées dans son mouvement et aborde de cette façon la place de sa compagne Isabelle Saporta.

"Fatigué" d'après les journalistes du magazine Elle, Yannick Jadot ne manque pas de travail à l'aube des élections. Il était récemment face à Eric Zemmour dans Elysée 2022 ce 17 mars, pour un débat électrique. Il doit aussi se remettre du clash qui l'a opposé à Sandrine Rousseau, écoféministe qui a marqué la primaire EELV qui a été exclue de la campagne pour ses propos en off contre les cadres du parti. Un contexte intense pour l'homme politique de 54 ans qui peut compter sur le soutien de sa bien-aimée. Cette dernière n'a pas été épargnée non plus par la campagne comme il le confie à l'hebdomadaire.

"La première chose que j'observe, ce sont les dégâts de ma campagne sur ma compagne. Elle est journaliste et a perdu son job à RTL dès que l'on s'est affichés ensemble, au moment des élections européennes de 2019. Aujourd'hui, c'est comme si elle n'existait pas par elle-même, qu'elle n'était qu'une simple excroissance de ma personne. C'est insupportable", explique Yannick Jadot.

C'est pour cette raison qu'il ne veut plus s'afficher avec elle durant la campagne. Sur LCI, il avait déjà abordé son point de vue : "C'est une femme engagée depuis longtemps, longtemps, longtemps et on a l'impression que, parfois, elle doit simplement réfléchir à travers mon prisme, à travers moi." Actuellement directrice littéraire pour les éditions Fayard, Isabelle Saporta poursuit son chemin avec Yannick Jadot et leur famille recomposée. En effet, si l'homme politique est papa de deux grands garçons nés d'une précédente relation, l'auteure du Livre noir sur l'agriculture a eu deux filles de son côté. Couple qui prône l'égalité, ils se partagent les tâches du quotidien, précise-t-il dans Elle : "À la maison, c'est moi qui repasse mes chemises. Je fais aussi à manger et les courses."

Dernièrement, on pouvait croiser Isabelle Saporta dans les locaux de la radio pour laquelle elle a tant aimé travailler, RTL.