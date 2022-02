Mathias Wargon : Médecin "grande gueule" de la télé, marié avec une ministre

Décrit comme une "grande gueule" cathodique, le chef du service des urgences de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis Mathias Wargon apparaît régulièrement dans les médias sur les chaînes BFMTV ou encore CNews. La crise sanitaire de la Covid-19 a fait de lui une des figures les plus connues du monde des soignants, à l'image d'un autre, Martin Blachier. Dans Paris Match il y a deux ans, l'homme qui clame haut et fort ses convictions avait été interrogé avec sa femme qui n'est autre qu'Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement. Un couple aux débats passionnés et à l'amour solide.

Mariée au médecin urgentiste Mathias Wargon, Emmanuelle Wargon née Stoléru a avec lui trois enfants, nés entre 1998 et 2004. Lui est provocateur et aime "la castagne et la polémique", ce qui a fait de lui un invité idéal pour réagir aux informations sur le coronavirus qui rythme la vie du monde entier depuis deux ans. Elle est plus "nuancée, parfois un peu cadenassée" rapporte le magazine. C'est chez des amis communs qu'ils se sont rencontrés il y a plus de trente ans. Ils sont étudiants, en prépa HEC pour madame, en médecine pour monsieur. Ils viennent chacun d'un milieu différent puisqu'Emmanuelle Wargon est la fille d'une mère énarque et d'un père polytechnicien, Lionel Stoléru, membre des gouvernements Chirac et Barre puis ministre d'ouverture sous Michel Rocard. Lui est fils de marchands de journaux installés à Bondy puis dans le Sentier à Paris, son grand père est mort en déportation, un traumatisme familial grave dans son histoire. De la famille de son mari, elle dira : "La famille de Mathias, plus envahissante, plus chaleureuse que la mienne, m'a très vite adoptée."

Ensemble, ils affrontent des métiers intenses et aussi la maladie puisqu'ils ont chacun eu le virus de la Covid-19. "Confinés avec leurs trois enfants de 16 à 22 ans, ils ont démarré cette période en passant deux semaines au lit. Ils ont eu 'une version intermédiaire' de la maladie", lit-on dans Paris Match. Le médecin précisera avoir encore des lésions aux poumons lors de l'interview publiée en août 2020.

La politique s'immisce évidemment dans ce duo et la ministre déléguée n'hésite pas à dire qu'ils ne sont pas toujours d'accord car leur vision de la gauche n'est pas la même. Emmanuelle Wargon vient de l'aile réformiste tandis que son mari est plus à gauche et son quotidien de médecin du 93 le lui rappelle régulièrement, même s'il avoue s'être embourgeoisé. Il a déjà rencontré le président de la République Emmanuel Macron en 2020, quand il a invité les ministres et leurs conjoints à dîner à l'Elysée : "La moitié des gens lui ont dit qu'ils le suivaient sur Twitter", s'amusait-elle à dire à Paris Match.