Emmanuel Macron "ne supporte plus" certains membres du gouvernement !

Emmanuel Macron, infatigable, multiplie les déplacements. Il n'a pas officialisé sa candidature pour un second mandat, préférant s'occuper d'abord des affaires du pays. L'élection présidentielle est au mois d'avril 2022, ses prédécesseurs avaient attendu les mois de février ou mars pour annoncer leur choix alors on peut estimer que l'actuel président de la République ne va pas se prononcer tout de suite. Dans ce contexte, le chef de l'Etat souhaite d'abord que son gouvernement soit concentré sur son travail et il ne cache pas, selon Le Parisien, son agacement face au comportement de certains membres.

"En privé, il peste contre ses ministres, et ils sont très nombreux, qui rédigent des livres [Marlène Schiappa, Jean-Michel Blanquer, Olivia Gregoire..., NDLR] pour peser dans le débat ou qui prennent des initiatives qui pourraient brouiller sa stratégie", écrit Le Parisien. Le quotidien cite l'exemple de la position d'Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, sur les pavillons et leur "non-sens écologique, économique et social". Irrité, il serait même "très agacé par certains membres du gouvernement. Il y en a qu'il ne supporte plus", a glissé un élu au journal. Il doit alors rappeler ses troupes à l'ordre mais aussi les motiver, tel un entraîneur de foot, lui qui a adoré jouer un match caritatif et marquer un but il y a quelques semaines.

Un gouvernement concentré sur ses missions mais aussi en préparation de la campagne. Certains ministres doivent expertiser des idées de réformes pour un potentiel programme mais on n'en saura pas plus, le dirigeant souhaite visiblement protéger son travail et se protéger tout simplement. Un proche dira, cash : "Il y a plein de petits marquis autour de lui qui lui disent que c'est déjà gagné. Des connards. Mais il ne se laisse pas endormir par cette musique. Au contraire, ça l'énerve quand on laisse entendre que le match serait plié. Il est un poil flippé, en fait." Dans ce contexte tendu de pré-campagne, Emmanuel Macron pourra bien évidemment compter sur son alliée numéro 1, son épouse Brigitte.

Lors de la présidentielle, il aura notamment comme adversaires Anne Hidalgo (PS), Marine Le Pen (RN), Yannick Jadot (EELV) ou encore Fabien Roussel (PC). Le candidat de la droite n'est pas encore connu et il reste aussi le cas Eric Zemmour qui entretient un faux suspens sur ses intentions.