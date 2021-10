Suicide de Dinah à 14 ans, harcelée : sa mère en larmes, le ministre réagit

Ce n'est pas un fait divers mais un dramatique fait de société. Le suicide de la jeune Dinah, 14 ans, après deux années de harcèlement, a provoqué une vague d'émotion qui a fait réagir jusqu'au gouvernement.

L'adolescente, scolarisée en classe de seconde, a été retrouvée pendue, au domicile familial de Kingersheim (Haut-Rhin), dans la nuit du 4 au 5 octobre. Elle était la dernière et la seule fille d'une fratrie de trois enfants. Ce dimanche 24 octobre 2021 a eu lieu une marche blanche dans les rues du centre-ville de Mulhouse pour rendre hommage à la lycéenne décédée rapporte l'AFP. Sa mère a fait un discours déchirant pour sensibiliser l'opinion et éviter qu'un tel drame se reproduise. Plusieurs personnalités politiques ont réagi à cette tragédie, parmi lesquelles le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer.

"Dinah était une personne intelligente, elle aimait la vie, elle voulait être présidente de la République, elle voulait faire du droit, elle voulait faire tellement de choses", a déclaré Samira, sa mère, devant les quelque 1 400 participants à cette marche blanche. "Elle aurait été tellement heureuse de voir tout ce monde", a-t-elle poursuivi, "elle qui se sentait tellement seule".

Selon ses parents, elle était victime d'un harcèlement opéré par des jeunes filles côtoyées au collège à qui elle avait fait part de son homosexualité. "Ma fille a été harcelée pendant deux ans, et pendant deux ans on a fait des pieds et des mains pour que ça s'arrête, mais elles l'ont poursuivie jusqu'à la maison, jusqu'aux réseaux sociaux", a souligné sa mère, originaire du Maroc. Dinah, métisse, subissait des insultes "racistes ou à caractère homophobe", a précisé à l'AFP son père, d'origine réunionnaise. "Dans sa classe, il y avait deux élèves qui la soutenaient, les autres la descendaient".