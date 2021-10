"Vous pouvez baratiner...", "pas hyper respectueux" : Clash face à Léa Salamé et Laurent Ruquier

Léa Salamé et Laurent Ruquier ont eu droit à un échange intense entre leurs invités Marlène Schiappa et François Ruffin. Ce dernier était sur le plateau lors de l'émission On est en direct le 23 octobre 2021 sur France 2 pour défendre le film documentaire Debout les femmes ! tandis que la seconde défendait son roman Sa façon d'être à moi (éditions Stock). Mais c'est certainement plus dans leur costume de député Insoumis et de ministre déléguée à la Citoyenneté que les deux personnalités se sont affrontées entre clashes et tensions.

François Ruffin a l'habitude de coups de colère dans l'hémicycle, le politique qui fait partie de La France insoumise, multiplie les invectives pour défendre son travail parlementaire. L'Assemblée, Marlène Schiappa connaît bien et se souvient ne pas avoir craint de dire son opinion devant les élus de la République, notamment quand elle doit justifier un retard pour cause d'enfant malades. C'est dans cet état d'esprit qu'il a fait face à la membre du gouvernement LREM, la poussant dans ses retranchements même si elle a tenu sa ligne. Difficile pour eux de garder la parole pour défendre leurs idées, face aux deux animateurs qui ont essayé d'appuyer les propos de leurs invités : l'homme politique et réalisateur l'accuse de "baratiner" la romancière et ministre qui lui fera remarquer qu'il n'est pas "hyper respectueux".

C'est l'augmentation de 28 euros aux auxiliaires de vie sociales qui fait enrager François Ruffin. Marlène Schiappa s'est désolée de la vision totalement caricaturale qu'il fait du travail du gouvernement alors qu'elle a pris le soin de reconnaître celui du député. Chacun est resté sur ses positions durant le débat, regrettant tour à tour le "détournement de débat".