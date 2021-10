Diaporama "Vous pouvez baratiner...", "pas hyper respectueux" : Clash face à Léa Salamé et Laurent Ruquier

1 / 9 François Ruffin et Marlène Schiappa étaient les invités d'"On est en direct" sur France 2.

2 / 9 Capture d'écran de l'émission On est en direct de Léa Salamé et Laurent Ruquier avec pour invités Marlène Schiappa et François Ruffin : le député est blasé par la ministre

3 / 9 Capture d'écran de l'émission On est en direct de Léa Salamé et Laurent Ruquier avec pour invités Marlène Schiappa et François Ruffin : la ministre n'apprécie pas la façon de faire de son interlocuteur

4 / 9 Capture d'écran de l'émission On est en direct de Léa Salamé et Laurent Ruquier avec pour invités Marlène Schiappa et François Ruffin

5 / 9 Exclusif - François Ruffin sur le plateau de l'émission "On est en direct" (OEED) diffusée sur France 2 le 23 octobre 2021

6 / 9 Exclusif - Marlène Schiappa sur le plateau de l'émission "On est en direct" (OEED) diffusée sur France 2 le 23 octobre 2021

7 / 9 Exclusif - François Ruffin - Photocall des invités de l'émission On est en direct (OEED) du samedi 23 octobre 2021 à Paris

8 / 9 Exclusif - Marlène Schiappa, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France, chargée de la Citoyenneté - Photocall des invités de l'émission On est en direct (OEED) du samedi 23 octobre 2021 à Paris