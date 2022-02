Martin Blachier en couple : il dévoile le nom de sa compagne et ce n'est pas une inconnue !

Martin Blachier est devenu une star malgré lui. Avec la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19, l'épidémiologiste de 36 ans a écumé les plateaux télé pour éclairer de son avis d'expert l'évolution de la maladie. Figure emblématique de la crise, Martin Blachier n'a pas fait que se faire un nom dans le milieu médical. Au fil du temps, les téléspectateurs se sont pris d'affection pour l'homme et le papa de trois enfants sur lequel ils ont vite voulu en savoir plus. Ils n'ont pas été déçus. Ce vendredi 4 février, Martin Blachier s'est confié dans une interview pour Femme Actuelle. Pas de points contamination, vaccin ou mesure sanitaire en vue mais des confidences sur sa vie personnelle, dont on ne sait que peu de choses finalement. Avec ses déclarations, Martin Blachier ne s'est peut-être pas fait que des amis sur les plateaux des chaînes d'information, mais il peut se vanter d'y avoir trouvé l'amour en la personne de Marie-Estelle Dupont, psychothérapeute et psychologue.

"Je ne m'attendais pas du tout à trouver l'amour sur un plateau télé, c'était l'époque où je travaillais beaucoup, a-t-il indiqué en évoquant leur rencontre en octobre 2020. J'étais tout seul dans mon petit appartement aux Lilas donc c'est vraiment ça qui a le plus changé ma vie". Martin Blachier et Marie-Estelle Dupont se sont trouvés de sacrés points communs grâce à la Covid-19 : "Elle a pris très à coeur cette crise, parce que son travail est très impacté également, le Covid est venu envahir ses consultations. Elle a donc une approche plus de terrain, et plus philosophique aussi. On regarde beaucoup les données sur la santé mentale".