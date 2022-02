Yannick Jadot ne veut plus s'afficher avec sa compagne Isabelle Saporta

Afficher ou ne pas afficher son couple et sa famille alors que l'on est dans la course à la présidentielle, telle est la question pour celles et ceux qui participent aux élections d'avril 2022. Dans le cas de Yannick Jadot, leader d'Europe Ecologie les Verts, le choix est fait : il ne souhaite plus s'afficher publiquement avec sa compagne Isabelle Saporta. Sur le plateau d'Elizabeth Martichoux sur LCI ce 9 février 2022, il explique que les élections ont suffisamment de conséquences sur l'existence de sa bien-aimée.

Retour en 2019 et le scrutin des élections européennes. Lors de la soirée pour célébrer la troisième place de son parti EELV aux élections européennes, Yannick Jadot avait déclaré devant son public : "Pour ma part, à chaque étape de cette campagne, dans tous les choix difficiles, comme dans tous ces moments d'enthousiasme, rien n'aurait été possible sans ma compagne." Peu après, Paris Match avait dévoilé un shooting dans lequel il posait avec son amoureuse Isabelle Saporta. Deux ans plus tard, l'homme politique et celle qui était journaliste sur RTL ne se sont pas publiquement affichés, même lorsqu'il a remporté la primaire de son parti, face à Sandrine Rousseau.

Devant Elizabeth Martichoux, Yannick Jadot explique leur décision : "Vous savez, Isabelle Saporta, ma compagne, a beaucoup perdu du fait de ma carrière politique. Elle a beaucoup perdu du point de vue professionnel, du point de vue de son engagement, du point de vue de ses convictions. C'est une femme engagée depuis longtemps, longtemps, longtemps et on a l'impression que, parfois, elle doit simplement réfléchir à travers mon prisme, à travers moi. C'est un moment difficile pour une conjointe, je pense que c'est à peu près la même chose pour un conjoint. Parce qu'il y a une forme d'effacement, on ramène tout à moi et ce n'est pas bien pour des gens qui sont autant engagés, qui font autant dans la vie, et qui méritent d'être respectés pour ça."