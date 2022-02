Yannick Jadot, papa : le Nutella sème la discorde entre ses garçons et lui

Représentant d'Europe Ecologie les Verts (EELV) pour l'élection présidentielle de 2022, Yannick Jadot veut faire preuve d'exemplarité. Ainsi, ses convictions pour l'environnement doivent aller de pair avec l'éducation qu'il donne à ses deux enfants. Mais s'il est dur de convaincre des électeurs, faire changer les habitudes de sa propre progéniture n'est pas plus aisé.

En interview sur le plateau de France Info le mois dernier, le compagnon d'Isabelle Saporta a été interrogé sur les bousculades provoquées par les promotions de la pâte à tartiner Nutella. Il n'a, dans un premier temps, pas caché son inquiétude par ce que représentait cet objet du quotidien : "Il est inquiétant, assez effrayant que des gens se mettent dans une telle situation pour économiser quelques euros parce qu'ils ne les ont pas, ces quelques euros." Un produit qu'il ne cautionne pas, au regard de sa fabrication, non bio et non éthique - notamment à cause de l'huile de palme.

Une bataille très difficile que l'homme politique de 54 ans, père de deux garçons nés d'une précédente union et âgés 19 et 21 ans, mène chez lui aussi : "Je lutte depuis des années pour acheter de la pâte plutôt bio ou commerce équitable, mais je dois reconnaître que mes gamins n'aiment pas autant la pâte alternative que celle du Nutella." Dans sa cuisine, il y a ainsi "des pots alternatifs" dans les placards, mais ses enfants "se plaignent toujours de ne pas avoir de Nutella".

Dans Libération, en 2019, il décrivait être avec ses enfants "cool et rigoureux" à la fois, passer avec eux de "bons moments", des apéros, des week-ends et comme de nombreux politiques parfois, il s'en veut des moments loin de la maison. Et ce dont il est très fier aussi et qu'il évoque dans le quotidien, c'est que "le courant passe très bien" entre ses fils et son amoureuse Isabelle Saporta, son pilier dans cette campagne électorale.