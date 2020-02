Affaire conclue : Un membre d'un groupe de rock connu intègre l'équipe d'experts

Grosse surprise mardi 11 février 2020, lors de la diffusion de Affaire conclue sur France 2. L'animatrice Sophie Davant a présenté un tout nouvel acheteur, venu prendre place aux côtés des célèbres Pierre-Jean Chalençon et Julien Cohen, figures emblématiques de l'émission. Et il ne s'agit pas d'un total inconnu puisque l'homme fait parti d'un groupe de rock français à succès.

C'est donc Johan Ledoux, chanteur et guitariste du groupe Blankass, qui intègre désormais l'équipe d'experts de l'émission. Au début des années 1990, Johann Ledoux s'associe à son frère Guillaume Ledoux pour faire carrière dans la musique et créer le groupe. Ils rencontrent immédiatement le succès, surtout en 1996 avec leur tube intitulé La couleur des blés. Ils sont nommés plusieurs fois aux Victoires de la musique notamment dans les catégories Révélation de l'année et Groupe de l'année, en 1997 et 1998 mais ne remportent malheureusement pas les prix.

Après avoir fait les premières parties de grands groupes internationaux comme The Clash, U2, ou Gun Club, Johan décide de se lancer dans une carrière solo sous le nom de Georges mais continue de jouer régulièrement avec son groupe. "Amateur de brocantes et collectionneur en perpétuel recherche de nouveaux objets entre deux concerts" comme le décrit la voix off de l'émission, c'est donc avec grand plaisir et intérêt que le rockeur de 48 ans a accepté de participer à l'aventure Affaire conclue.

Encore actif aujourd'hui, le groupe a sorti son tout dernier album intitulé C'est quoi ton nom ? le 10 janvier 2020, après six années d'absence.