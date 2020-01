Julien Cohen victime d'antisémitisme, les stars d'Affaire conclue s'insurgent

Depuis presque trois ans maintenant, l'émission Affaire conclue (France 2) s'est largement imposée dans le milieu télévisuel à tel point que le programme est devenu incontournable. En plus d'avoir un goût prononcé pour la brocante, les fidèles téléspectateurs apprécient tout autant les équipes d'acheteurs. Et parmi eux se trouve Julien Cohen. Mais celui qui a récemment perdu son papa ne compte malheureusement pas que des fans. Il en a fait la triste expérience en recevant un courrier très désagréable. En effet, une personne mal intentionnée lui a envoyé une lettre dont le contenu est encore inconnu. Toutefois, l'enveloppe en dit long sur son caractère raciste. "Je pues (sic) le fric à plus de 100 mètres", est-il inscrit accompagné d'une étoile de David.

Ce sont les collègues de Julien Cohen qui ont dénoncé cet acte antisémite à travers leurs réseaux sociaux, à savoir Caroline Margeridon et Stéphane Vanhandenhoven. En postant la photo de la lettre en question, les brocanteurs ont déploré toute cette haine. "Parce que c'est inacceptable. Envie de vomir", ont-ils chacun légendé sous leur publication. En un rien de temps, la Toile s'est insurgée et une flopée de commentaires indignés est apparue. "C'est un délit grave", "Une abomination", "La haine ne finira donc jamais", "Ça devient très angoissant", "Un grand soutien a Julien. Quelle honte de nos jours" lit-on. Certains internautes conseillent même à Julien Cohen de porter l'affaire devant la justice. "Il faut porter plainte !", "Julien doit la porter au commissariat !", "Il faut bouger si nous ne voulons pas continuer à voir l'antisémitisme monter". D'autres encore pointent du doigt la Poste pour avoir laissé filtrer cette lettre. "Mais que fiche la Poste ???", "Inadmissible de la part de la Poste." Pour l'heure, Julien Cohen n'a pas réagi.