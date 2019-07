Agathe Auproux attaquée sur son poids : elle assume et se moque !

Des précisions qui ne sont pas anodines. Le 10 juillet dernier, alors qu'elle venait de partager sur Instagram un cliché d'elle en bikini durant ses vacances en Corse, l'ancienne camarade de Kelly Vedovelli dans Touche pas à mon poste (C8) avait dû faire face à un commentaire désobligeant sur... son poids. "On mange bien à la cantine lol", avait balancé un internaute. Sans plus attendre, Agathe Auproux avait répliqué avec la répartie pleine d'humour qu'on lui connait : "Alors non, pas à la cantine. Mais je mange bien oui. Pardon de ne pas faire 40 kilos. Abruti. Like cette photo si toi aussi tu manges bien."

En Martinique, la brunette n'a pas profité de la cantine mais des mets tous plus appétissants les uns que les autres de la cheffe à domicile Caroline Girol. Avec son amie la photographe Alix De Beer, Agathe Auproux a profité d'un superbe séjour à La Sirène du Diamant, lieu d'exception où elle souhaite emmener sa maman l'an prochain. Ces vacances, la jeune femme les a bien méritées, elle qui s'est battue durant six longs mois contre le cancer. En juin dernier, elle annonçait avec émotion être complètement guérie de son lymphome. Et rien de mieux qu'une semaine paradisiaque en Martinique pour célébrer cette belle victoire contre la maladie.

Les fidèles de C8 devront patienter encore quelques semaines avant de retrouver Agathe Auproux à l'antenne. Dès la rentrée, la belle rempilera dans Balance ton post auprès de Cyril Hanouna, mais pas seulement. Elle officiera également comme chroniqueuse de la nouvelle émission d'Éric Naulleau, De quoi j'me mêle ?