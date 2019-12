Agathe Auproux : Divine en décolleté plongeant sur Instagram

Libérée de tous ses engagements télévisés depuis qu'elle a mis un terme à son contrat avec H2O, la belle Agathe Auproux se prépare à bien d'autres projets, encore secrets. Pour l'instant, elle se livre pleinement à ses activités d'influenceuse et multiplie les posts en collaboration avec des marques de luxe. Après être devenue ambassadrice des parfums Diesel, la jeune femme de 28 ans a offert une jolie publicité à la marque Guess.

Vendredi 13 décembre 2019, sur son compte Instagram, Agathe Auproux s'est affichée plus sensuelle que jamais. Cheveux plaqués et maquillage très simple, la belle est vêtue d'un haut noir très léger et laisse apparaître un décolleté vertigineux, mettant ainsi en valeur un collier étincelant en argent. Son poignet est également paré d'un bijou de la même collection, ainsi que ses oreilles. "Merci de me faire étinceler", déclare l'ancienne protégée de Cyril Hanouna à l'attention de la célèbre marque. Une photo qui n'a pas manqué de faire réagir ses quelque 762 000 abonnés, qui sont tous tombés sous le charme.