Alessandra Sublet dévoile le rituel magique de Laeticia sur la tombe de Johnny

Amie proche de Laeticia Hallyday, Alessandra Sublet a révélé à Nikos Aliagas la nouvelle habitude de la veuve du Taulier pour rendre hommage à son défunt époux, enterré à Saint-Barthélemy. Depuis la mort de Johnny Hallyday survenue en décembre 2017, Laeticia tient à réaliser des veillées silencieuses autour de la tombe du rockeur. "Le soir, Laeticia, parfois, fait des veillées autour de la tombe de Johnny et donc on est cinq, six confie Alessandra. Elle met la musique et on reste comme ça en hommage à Johnny. C'est un temps pour toi, où tu vas réfléchir. C'est tellement beau ! Avec la mer que tu entends derrière..." Des moments "magiques" pour l'ancienne jurée de Mask Singer, qui a ainsi eu le privilège de se recueillir sur la tombe de Johnny Hallyday, qu'elle décrit comme "sublime".

J'ai noué des liens d'amitié assez forts avec Laeticia

Avec émotion, Alessandra évoque également sa rencontre avec Johnny et Laeticia. Et ce n'est pas sur les plateaux télé qu'ils se sont connus... Installés sur la petite île des Caraïbes, les parents d'Alessandra et leur fille ont fait la connaissance du couple Hallyday lorsque celui-ci a séjourné pour la première fois à Saint-Barth. Elle révèle : "J'ai noué des liens d'amitié assez forts avec Laeticia." Très proche du rockeur et de son épouse, la présentatrice de C'est Canteloup confie : "Je n'ai jamais sympathisé avec mes invités mais Johnny ça a été le seul en fait, j'ai pas choisi n'importe qui ! (rires) Mais évidemment qu'on se voit encore avec Laeticia quand elle vient en France." Confinée à Los Angeles avec ses deux filles Jade et Joy, nul doute que Laeticia passera encore d'agréables moments avec Alessandra lors de ses prochaines venues à Paris.