Alex Williams : Le pro du Jiu-Jitsu de 16 ans vainc un agresseur qui lui mord l'oreille

"J'ai cru qu'après l'avoir mis au sol une première fois, il serait parti, mais il est revenu pour se battre plus. Donc j'ai continué d'essayer de le repousser sans le frapper. Le mouvement m'est venu naturellement parce que j'ai répété mille fois en entraînement. Mon but était de faire redescendre la situation en sécurité", a développé le jeune athlète. Ce n'est qu'en allant déposer plainte pour agression que le jeune homme se rend compte qu'il a été mordu à l'oreille. Alex Williams se rend alors à l'hôpital et y ressort quelques heures après avec six points de suture. Il espère utiliser sa notoriété pour développer la pratique du MMA et des sports de combat.