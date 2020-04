Alexandra Daddario (Why Women Kill) a bien changé depuis ses débuts ado

Près de dix-huit ans se sont écoulés depuis qu'Alexandra Daddario a fait ses débuts dans le soap opéra La Force du destin (All My Children en anglais), alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente. Depuis, la jolie brune originaire de New York a bien changé pour devenir une jeune femme affirmée et particulièrement populaire, comme en témoignent ses quelque 15 millions d'abonnés Instagram. Une notoriété acquise grâce à une succession de rôles dans des films et séries grand public : Percy Jackson en 2010 et 2013, le film d'horreur Texas Chainsaw 3D, le film-catastrophe San Andreas en 2015, puis le reboot de Baywatch : Alerte à Malibu en 2017...