Lucy Liu (Why Women Kill) : Maman célibataire à la vie amoureuse mystérieuse

Tous les fans de Lucy Liu sont heureux de retrouver leur actrice fétiche dès ce jeudi 26 mars 2020 sur M6. La chaîne qui diffusait autrefois Desperate Housewives propose la nouvelle création de Marc Cherry, Why Women Kill. Lucy Liu y incarne le personnage de Simone Grove, une femme trompée par son mari, tout comme les deux autres héroïnes de la série incarnée par Ginnifer Goodwin et Kirby Howell-Baptiste.

Femme des années 80, Simone Grove est une mondaine fabuleuse qui organise une soirée dans sa maison qu'elle partage avec son troisième mari, Karl. Au cours de la soirée, elle trouve une enveloppe qui contient une photo de son mari en train d'embrasser un homme : Karl se sert d'elle pour cacher son homosexualité. Trahie, Simone commence alors à recevoir des avances de Tommy Harte, le fils d'une amie...

Dans la réalité, la vie amoureuse de Lucy Liu est bien plus mystérieuse. Seules quelques relations de l'actrice américaine de 51 ans sont connues. Elle a été en couple avec le scénariste Zach Helm de 2002 à 2004, puis avec l'acteur américain Will McCormark de 2005 à 2007 et elle a été avec l'homme d'affaires Noam Gottesman de 2012 à 2013. Depuis plus rien d'officiel.

En août 2015, Lucy Liu est devenue maman pour la première fois à 46 ans, d'un petit garçon, Rockwell Lloyd, né par mère porteuse. Depuis l'actrice l'élève seule et assume qu'ils ne forment qu'un duo. "J'ai toujours eu le sentiment que mes parents m'avaient fait comprendre la beauté de l'amour et de l'attention qu'il y avait chez nous", avait-elle ensuite confié à People.

Comblée par cette vie de maman, la star de Why Women Kill l'expose de temps à autre sur Instagram, notamment aux dates importantes comme l'anniversaire de Rockwell Lloyd.