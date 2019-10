Alexandra Lamy, Camille Cerf et Marie Drucker, divines en blouses blanches

"Voilà maintenant neuf ans que je suis la marraine du Pasteurdon, rappelle Alexandra Lamy sur le site officiel de l'organisme. Neuf ans que je suis fière de soutenir cette belle aventure collective, aux côtés des 1 500 chercheurs de l'Institut Pasteur. Chaque année, je suis davantage admirative de leur travail et de leurs efforts continus pour donner vie à la médecine de demain. Aujourd'hui plus que jamais, avec les nombreuses menaces qui pèsent sur la recherche, des défis sanitaires au manque de moyens, il me paraît naturel de rester investie. D'autant plus que la recherche s'envisage sur la durée et que les maladies n'attendent pas pour gagner du terrain." Il vous reste trois jours pour apporter votre pierre à l'édifice...