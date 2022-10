Alexandre (L'amour est dans le pré) séparé de Mathieu : sa vie bouleversée à jamais, terribles annonces

Gros coup dur pour Alexandre Tola. Ce jeudi 20 octobre 2022, l'ancien prétendant de L'amour est dans le pré 2020 (M6) a pris la parole afin d'annoncer une terrible nouvelle concernant sa santé à sa communauté Instagram.

Lorsqu'il est venu séduire Mathieu dans l'émission présentée par Karine Le Marchand, Alexandre était cavalier professionnel. Un métier qu'il avait finalement mis de côté à la suite d'un accident survenu en 2020. Mais depuis peu, il vivait de nouveau de sa passion et sans l'agriculteur dont il s'est séparé. Malheureusement, le charmant brun a une fois de plus dû faire face à une très mauvaise chute. Le 1er octobre dernier, c'est avec le bras en écharpe qu'il était apparu sur Instagram. "J'ai très mal au bras, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment parce que je ne sais pas", confiait-il. Pas de nouvelles depuis, ses abonnés lui ont donc posé des questions sur son état au fil des jours.

Mais il a fallu attendre ce jeudi pour avoir une réponse. "Il y a trois semaines, j'ai chuté à cheval, mais avant cela, j'ai commencé à avoir des douleurs dans l'épaule et le bras gauche. Après deux scanners du bras, et une radio faite en Normandie, nous n'avons rien trouvé, des douleurs immenses, de l'électricité, du feu, des courbatures dans le bras gauche et l'épaule", a écrit Alexandre dans un premier temps. Il a ensuite expliqué que la semaine passée, il s'était rendu à Paris afin de passer un I.R.M. Et le terrible verdict est tombé. "Ecrasement de la moelle épinière, et C5, C6, C7, plus une fracture d'une vertèbre. Je suis donc, contraint d'arrêter mon métier, et de partir me faire opérer de la moelle épinière. Longue semaine, très longue pour moi, à digérer la nouvelle, maintenant ce qu'il me reste à faire, et de trouver le meilleur neurochirurgien afin de me faire opérer, et que tout se passe bien", a-t-il conclu son message.

Alexandre a également pris la parole en vidéo, la voix tremblante. Il a précisé qu'il s'agissait d'une "opération lourde, qui peut être à double tranchant". En attendant, il est contraint de porter une minerve et évite tout ce qui pourrait aggraver son cas. "C'est très handicapant et moralement, c'est assez lourd. C'est un peu le ciel qui me tombe sur la tête. Je ne vous cache pas que j'ai un peu peur", a-t-il déclaré. Il a ensuite promis de tenir ses fans informés.