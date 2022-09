Mathieu (L'amour est dans le pré) séparé d'Alexandre : nouvelles révélations très émouvantes sur leur divorce

"Aujourd'hui, on se sépare, d'un commun accord. Bon, on s'appelle tous les jours. On a vécu deux ans extraordinaires, vraiment. On a fait beaucoup de voyages. Mais à un moment, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique", ces avec ces mots que Mathieu, éleveur de taureaux en Camargue vu dans L'amour est dans le pré en 2020, a annoncé sa rupture avec le timide Alexandre lundi 12 septembre.

Les deux hommes qui sont restés en bons termes devaient faire un live sur Facebook pour évoquer leur divorce mais quelques heures avant, Alexandre a dévoilé qu'il était reporté de 24h. La raison ? La venue de Mathieu sur le plateau de Touche pas à mon poste mardi 13 septembre.

Après avoir revu des images de sa rencontre avec Alexandre, Mathieu n'a pas pu cacher son émotion. "Il y a encore de l'amour, c'est une séparation en très bons termes on s'appelle tous les jours", a-t-il confié. Puis, il est revenu sur les raisons de leur rupture et en a dit plus : "C'est une vision de vie différente. Moi j'ai une maladie incurable [la maladie de Cadasil, ndlr], j'ai une urgence de la vie. Il a 20 ans de moins donc moins d'urgence. Il a envie d'une vie plus casanière."

Alexandre n'arrivait plus à trouver sa place dans la vie de Mathieu alors ils ont estimé "qu'il valait mieux se quitter en s'aimant encore". "Ce qui est important en amour c'est que lorsque quelqu'un n'est pas bien, il faut savoir le laisser partir. Il m'a dit qu'il n'était plus heureux, que les chevaux de course lui manquaient. J'ai entendu et donc on a discuté longtemps, des heures, et la décision a été prise assez rapidement", a-t-il ajouté.

Mathieu savait que la décision d'Alexandre de rompre venait "du fond de son coeur", c'est pour cela qu'il l'a laissé partir. Cette rupture qui eu lieu fin août a fait qu'ils ont dû changer l'épilogue de leur livre Aimons-nous : Ou comment deux hommes que tout opposait vivent la plus belle des aventures.

En conclusion, Mathieu a déclaré aimer encore Alexandre mais il le sait, ils ne se remettront pas ensemble. Il se concentre à présent sur son enfant à venir grâce à la GPA. Mathieu est allé en Colombie pour poursuivre la procédure et a confirmé qu'il ferait un bébé tout seul. Un nouveau-né qui devrait être là dans 15 mois.