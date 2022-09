Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) divorcent ! Ils révèlent pourquoi ils devaient se séparer

Cette annonce à de quoi choquer très profondément les fans de L'amour est dans le pré (M6). Mathieu et Alexandre, couple qui s'est formé en 2020 dans l'émission, se sépare. Une chose impensable pour les amoureux qui se sont mariés en 2021 (en présence de Karine Le Marchand) et qui espéraient devenir papas grâce à la GPA. Mathieu vient d'ailleurs tout juste de rentrer de Colombie, lieu où la procédure à lieu...

C'est à Télé Loisirs que le candidat a fait cette confidence. "Aujourd'hui, on se sépare, d'un commun accord. Bon, on s'appelle tous les jours. On a vécu deux ans extraordinaires, vraiment. On a fait beaucoup de voyages. Mais à un moment, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique", a déclaré l'éleveur de taureaux en Camargue.

Une séparation qui aurait eu lieu fin août juste avant le départ de Mathieu en Colombie. Le couple était déjà séparé géographiquement puisqu'Alexandre avait accepté un travail à Deauville. Une distance qui a peut-être accéléré les choses. "Il était resté longtemps à Deauville. Il avait trouvé un contrat là-bas, les courses lui manquaient. Je suis sûr qu'il n'y a personne. C'est un gars très droit", a poursuivi Mathieu qui qualifie cette rupture de "coup de massue". Si Mathieu est aussi sonné c'est parce que la décision de rompre est "davantage une décision" de la part d'Alexandre. "Mais vous savez, quand on aime, il faut savoir écouter l'autre. Il m'a dit qu'il m'aimait encore", continue-t-il plein d'émotions.

Si Alexandre a rompu c'est parce qu'il "a envie de vivre autre chose". "J'ai besoin d'une vie plus turbulente, de bouger à droite à gauche, faire plein de choses. La vie que je voulais ne le correspondait plus. Je suis aussi fautif que lui, en fait, c'est 50/50. Pour ça que je l'ai laissé partir. Je suis aussi responsable que lui", a ajouté Mathieu, annonçant également que le divorce aura lieu cet automne.

Ironie du sort, Mathieu et Alexandre viennent de sortir un livre sur leur histoire d'amour : Aimons-nous : Ou comment deux hommes que tout opposait vivent la plus belle des aventures.