Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) bouleversés par "une petite puce" en Ukraine...

Un message de soutien largement apprécié. Parmi les nombreux commentaires, celui d'un internaute les marque particulièrement. "Merci les garçons d'être en soutien à l'Ukraine. Notre petite puce est là-bas... 6e mois de grossesse. Nous avons peur", peut-on lire. Et Mathieu et Alexandre de répondre : "Oh la la... Il y a beaucoup de couples dans votre cas... C'est terrible." Rappelons que les deux charmants bruns qui se sont rencontrés dans l'émission de dating présentée par Karine Le Marchand avaient eux aussi envisagé d'aller en Ukraine pour devenir papas, à travers un parcours de PMA (procréation médicalement assistée) pour la somme de 100 000 euros.

Parmi les nombreux messages d'amour, Mathieu et Alexandre sont confrontés à de l'homophobie. "Soutenir l'Ukraine avec un baiser entre deux garçons réveille les haines... Nous subissons actuellement un raid numérique de la part d'étrangers homophobes", déplorent-ils en story tout en affichant un commentaire abject indiquant qu'il "faut prier pour Poutine afin qu'il éradique l'homosexualité". Non loin de se laisser abattre par de tels propos, le couple réplique cash : "On les emm**de !" Fin du débat... et peut-être, un jour, de la haine homophobe.