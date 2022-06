Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) bientôt parents : la GPA avance, une date annoncée

Depuis leur rencontre devant les caméras de L'amour est dans le pré, Mathieu et Alexandre ne se quittent plus. Le couple a célébré son mariage et souhaite désormais accueillir un premier bébé. C'est ainsi que les deux hommes se sont tournés vers la GPA (gestation pour autrui), un processus coûteux pour lequel ils souhaitaient entamer les démarches en Ukraine. Mais la guerre actuelle dans le pays a faussé leurs plans. Comme ils le révèlent à nos confrères de Voici, l'agriculteur et son cher et tendre ont une solution.

La GPA n'est pas donnée à tout le monde. En effet, cette méthode visant à faire appel à une mère porteuse coûte cher. Mathieu et Alexandre avaient même avancé la folle somme de 100 000 euros. De l'argent qu'ils n'ont pas... Mais bien décidés à réaliser leur rêve de devenir papas, les amoureux ont eu une brillante idée, celle d'écrire un livre qui permettra peut-être de financer le projet. "On est en train de le corriger et ce qui est marrant c'est de voir, malgré la différence d'âge, la ressemblance qu'on a tous les deux, confient-ils à propos de l'ouvrage. Sur la nature, la famille, les douleurs, les coups durs... Parce que par rapport à la moyenne on en a eu plus que les autres. C'est ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui."

Coucher sur papier leur histoire a été la suite logique pour Mathieu et Alexandre, qui ont besoin d'une somme allant de 70 000 à 150 000 euros. Pas question pour eux d'ouvrir une cagnotte mais plutôt de profiter des bénéfices de la vente de l'ouvrage pour accueillir leur premier bébé. Avec cet argent, le couple sait déjà comment faire. En effet, la prochaine étape serait de partir en Colombie en août prochain afin de "lancer le processus de GPA", comme expliqué par nos confrères.

Direction donc l'Amérique latine pour ce projet. D'après les sites spécialisés sur le sujet, les mères porteuses en Colombie (qui ont en moyenne entre 21 et 37 ans) doivent respecter certaines règles comme celle d'avoir "au moins un enfant propre suite à une grossesse réussie".